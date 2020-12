Mank, Amanda Seyfried sulla possibile nomination agli Oscar:"Accetto qualsiasi cosa"

Amanda Seyfried è intervenuta online al Jimmy Kimmel Live! e ha parlato della sua esperienza in Mank, il nuovo film di David Fincher, nel quale interpreta la star del cinema Marion Davies. Seyfried ha risposto alla domanda sulla possibile candidatura ai prossimi premi Oscar grazie alla performance nel film di David Fincher, disponibile su Netflix.

"Lo accetto, accetto qualunque cosa mi diano" ha dichiarato Seyfried, sulla reazione che potrebbe avere ad una candidatura agli Academy Awards.

Seyfried ha dichiarato di considerare Mank un capolavoro ed è estremamente contenta di aver avuto l'occasione di recitare in un film di Fincher.



Mank racconta la storia di Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman), uno dei più grandi sceneggiatori di Hollywood dagli anni '20 in poi.

Tormentato e con il vizio dell'alcol, Mank viene scelto dal giovane Orson Welles per scrivere il copione di Quarto potere, destinato a diventare uno dei film più importanti di tutta la storia del cinema.

Il cast del film è composto da Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins, Arliss Howard, Tom Pelphrey, Tuppence Middleton, Tom Burke e Charles Dance.



Su Everyeye potete leggere la recensione di Mank e un approfondimento sui migliori film diretti da David Fincher, da Seven a Gone Girl.

Vi ricordiamo che Mank è disponibile su Netflix dallo scorso 4 dicembre. Il film potrebbe essere uno dei titoli di punta della prossima edizione dei premi Oscar.