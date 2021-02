Mank, 12 nomination ai Critics' Choice Awards: traguardo record anche per Netflix

La stagione dei premi entra nel vivo e Mank, il nuovo lavoro di David Fincher, si conferma uno dei grandi favoriti. Dopo l'exploit ai Golden Globes, il film Netflix ha conquistato ben 12 candidature ai Critics’ Choice Awards, giunti alla ventiseiesima edizione. La piattaforma streaming, più in generale, ha fatto la parte del leone.

Oltre che come miglior film, Mank, incentrato sulla genesi di un capolavoro del cinema come Quarto Potere e sulla vita del suo co-sceneggiatore Herman Mankiewicz, è nominato tra l'altro per la miglior regia e per le interpretazioni di Gary Oldman (miglior attore protagonista) e Amanda Seyfried (migliore attrice non protagonista).

Per la prima volta, inoltre, quattro film Netflix sono candidati come miglior film. Oltre a quello di David Fincher, gli altri nominati sono Da 5 Bloods di Spike Lee, Il Processo ai Chicago 7 di Aaron Sorkin e Ma Rainey's Black Bottom di George C. Wolfe. In totale, si tratta per Netflix di 46 nomination, che unite alle 26 annunciate in precedenza per le serie tv portano il totale a 72, più di ogni altro studio o network.

Al di là di questo "dominio", spiccano le dieci nomination per Minari di Lee Isaac Chung’ e le sette per News of the World di Paul Greengrass.

I Critics’ Choice Awards saranno assegnati domenica 7 marzo. Se non l'hai ancora fatto, intanto, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione di Mank.