Maniaci dell'horror e di John Wick? Allora non perdetevi questo film!

Nel franchise di John Wick tutto può essere un'arma, dai coltelli alle semplici penne, portando alle scene di violenza più assurde e fantasiose mai viste in un film action. Questa fantasia nell'uccidere lo avvicina al film The Guess.

Entrambi usciti nelle sale nel corso del 2014, John Wick e The Guess sono due pellicole che hanno molto e niente in comune.

Se da un lato infatti abbiamo Keanu Reeves nei panni di un protagonista costretto a lottare per la propria vita utilizzando quelle armi che ha tanto cercato di evitare, nel film di Adam Wingard ci rendiamo conto, via via che il minutaggio procede, di avere di fronte un vero e proprio assassino, che non si fa problemi nell'uccidere chiunque voglia.

Per quanto riguarda invece le scene d'azione, siamo di fronte ad un notevole divario. Se nella pellicola di Chad Stahelski il protagonista si ritrova a lottare contro dei veri assassini addestrati, in The Guess il personaggio di David incontra solo vittime ignare di ciò che le aspetta, indisposte a reagire verso la violenza brutale dell'uomo.

Oltre a questo, altro elemento interessante da mettere in relazione è l'attore che le due pellicole condividono, il deceduto Lance Reddick. Se in John Wick interpreta il posato concierge di un albergo addetto a quartier generale di alcuni sicari, che raramente si scompone o lascia trasparire più di qualche accenno sulla sua personalità, in The Guess egli ha un ruolo del tutto differente.

Il personaggio di Carver è una specie di dr. Loomis di Halloween, disposto a qualsiasi cosa pur di rintracciare il suo assassino in fuga e consegnarlo nuovamente alla giustizia.

In definitiva, se non vi lasciate impressionare da qualche schizzo di sangue in più o semplicemente volete godere di altra violenza dopo la visione dell'ultimo film con Keanu Reeves, il nostro consiglio è di dare una chance a The Guess, non ve ne pentirete.

