Maniac Cop, il regista John Hyams conferma: "Il remake è in arrivo!"

Esattamente un anno fa lae laavevano dato il via libera al remake di Maniac Cop , cult exploitation anni '80, ma da quel momento in poi non si era saputo più nulla del progetto, almeno finora.

Il remake sarebbe ormai in produzione sin dal 2012, e sebbene John Hyams sia stato confermato alla regia del progetto, il silenzio dell'ultimo hanno ci aveva portato a credere in un naufragio produttivo, idea a quanto pare sbagliata.



Intervistato infatti dai microfoni di Birth.Movies.Death, Hyams ha confermato che i lavori sono ancora in corso e che sicuramente si farà. Queste le sue esatte parole: "Beh è vero, potrebbe sembrare che non stia accadendo nulla, ma il remake si sta muovendo veloce. Ci stiamo ormai lavorando da alcuni anni, con alcuni posticipi e stop, ma vi assicurò che si farà. Refn, che è il nostro produttore, è un regista fantastico e un ragazzo davvero eccezionale. È rimasto con me per tutto questo tempo e non ha mai mollato, cosa della quale gli sono profondamente grato e che mi ha ispirato molto. Nel mentre dello sviluppo il progetto ha preso ultimamente una piega davvero interessante. Questo è tutto ciò che posso dirvi e che potrò approfondire un po' di più nei prossimi mesi, ma vi assicuro: si farà sicuramente".



Come riportato precedentemente, Ed Brubaker ha scritto la sceneggiatura del remake (l'originale è stata scritta dal regista di Alive Larry Cohen) in collaborazione con Refn. Brubaker è partito come fumettista indipendente, per poi passare a lavorare per la Marvel (suo un celebre ciclo di Capitan America in cui introdusse il Soldato d’Inverno), fino ad arrivare a scrivere la sceneggiatura del film Marvel Captain America: The Winter Soldier.



La storia sarà ambientata nella Los Angeles contemporanea, con una donna poliziotto che cercherà di scoprire perché vi è un’improvvisa ondata di omicidi di persone apparentemente innocenti da parte di quello che si rivelerà un poliziotto in divisa.