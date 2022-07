Ti mangio il cuore: trailer per l'esordio cinematografico di Elodie, ecco la data d'uscita

01 Distribution ha diffuso in streaming una clip ufficiale di Ti mangio il cuore, film drammatico che vede l'esordio cinematografico come attrice di Elodie, cantante e popstar tra le più vendute in Italia. La pellicola diretta da Pippo Mezzapesa è tratta dall’omonimo libro-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini. Ecco la data d'uscita.

01 Distribution distribuirà il film il 22 settembre 2022. Ti mangio il cuore è tra i prodotti di punta presenti nel suo listino insieme al film Il Colibrì con Pierfrancesco Favino e Nanni Moretti, tra gli altri, e al nuovo film proprio di Moretti Il Sol dell'Avvenire, che vede nel cast anche Mathieu Amalric e Silvio Orlando.

Di seguito la sinossi di Ti mangio il cuore: Puglia. Arso dal sole e dall’odio, il promontorio del Gargano è conteso da criminali che sembrano venire da un tempo remoto governato dalla legge del più forte. Una terra arcaica da far west, in cui il sangue si lava col sangue. A riaccendere un'antica faida tra due famiglie rivali è un amore proibito: quello tra Andrea, riluttante erede dei Malatesta, e Marilena, bellissima moglie del boss dei Camporeale. Una passione fatale che riporta i clan in guerra. Ma Marilena, esiliata dai Camporeale e prigioniera dei Malatesta, contesa e oltraggiata, si opporrà con forza di madre a un destino già scritto.

Tratto dall’omonimo libro-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini edito da Giangiacomo Feltrinelli Editore Ti mangio il cuore è un gangster movie e una grande, tragica storia d’amore.

Nel cast, accanto ai due protagonisti Elodie e Francesco Patanè, anche Michele Placido, Tommaso Ragno, Brenno Placido, Francesco Di Leva, Lidia Vitale, Giovanni Trombetta, Letizia Pia Cartolaro, Giovanni Anzaldo, Gianni Lillo.

01 Distribution si occuperà anche di distribuire Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese.