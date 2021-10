Quante volte al giorno mangia The Rock? La sua alimentazione stile Hobbit è da non credere

Quante volte al giorno mangia The Rock? La superstar hollywoodiana che risponde al nome di Dwayne Johnson ha parlato della sua alimentazione in una nuova intervista promozionale che Vanity Fair, pubblicata qualche giorno dopo il trailer di Red Notice.

Nell'intervista Dwayne Johnson si ritrova a dover rispondere ad un'ampia varietà di domande su parecchi argomenti personali, e molti dei quesisti riguardano il suo regime alimentare e di fitness. Ad un certo punto gli viene chiesto quanti pasti faccia in un solo giorno e, stando a quanto dichiarato dall'attore, "beh, mangio approssimativamente dai cinque ai sei pasti al giorno". La maggior parte di noi probabilmente si attiene ai tre pasti regolari al giorno, probabilmente con qualche spuntino negli orari più improbabili, ma sembra che Dwayne Johnson abbia una dieta regolare in stile hobbit.

La cosa più interessante, tuttavia, è quell"approssimativamente": una risposta del genere lascia intendere che può capitargli anche di mangiare più di sei volte al giorno, e se seguite la sua pagina ufficiale del social network Instagram saprete che quello che The Rock definisce 'un pasto' potrebbe facilmente rimpinzare tutta la nostra famiglia. Del resto chi ha provato a metterti in forma sul serio, saprà che la dieta è la chiave per costruire i muscoli: non si tratta solo di ciò che mangi ma soprattutto di quanto spesso lo fai, con l'obiettivo di aumentare massa muscolare. E la massa muscolare di The Rock ha pochi eguali.

A proposito, avete visto The Rock nel primo sguardo a Black Adam pubblicato durante il DC FanDome?