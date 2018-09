Mandy: nuovo poster internazionale del film con Nicholas Cage

E' stato rilasciato un interessante poster internazionale di Mandy, l'opera seconda di Panos Cosmatos che vede Nicholas Cage come protagonista assoluto.

La pellicola racconta della vita tranquilla della coppia devota Red (Nicolas Cage) e Mandy (Andrea Riseborough), e di come questa prenda una svolta oscura e a dir poco bizzarra quando un culto da incubo e il loro capo maniacale (Linus Roache) cercano di possedere la donna ... sia nel corpo che nell'anima. Un assalto scioccante alla coppia innocente conduce a una furia a spirale, surreale e sanguinosa, fino a che l'irrefrenabile sete di vendetta di Red sarà talmente insidiosa da alterare la sua mente.

Scritto e diretto da Panos Cosmatos (Beyond the Black Rainbow), il film vede protagonisti Nicolas Cage (Via da Las Vegas), Andrea Riseborough (Birdman), Linus Roache (Homeland, Vikings), Ned Denny (Peaky Blinders, The Women in Black 2: Angel of Death), Olwen Fouéré (Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, The Survivalist), Richard Brake (La morte di Stalin, 31) e Bill Duke (Predator, Commando). Al momento su Rotten Tomatoes detiene una percentuale di gradimento pari al 93%.



Uscito nelle sale americane il 14 settembre, Mandy non ha ancora una data d'uscita ufficiale per l'Italia. Date un'occhiata al nuovo poster qui sotto!