Mandela: Long Walk to Freedom, la notizia della morte di Madiba giunse durante la premiere

Questa sera su Iris va in onda Mandela: Long Walk to Freedom, il film del 2013 diretto da Justin Chadwick con Idris Elba nelle vesti di protagonista. La pellicola si basa sull'autobiografia Lungo cammino verso la libertà, scritta proprio dall'ex Presidente sudafricano.

Per ironia della sorte, proprio nel corso della premiere londinese di questo film dedicato ad uno dei più importanti personaggi storici, giunse la notizia della sua morte. Le figlie di Mandela, Zinzi e Zenani, erano tra il pubblico durante questa anteprima e, ricevettero il triste messaggio che annunciava la scomparsa del loro padre.

Le due donne decisero però di non interrompere la messa in onda della pellicola e, nonostante la forte commozione, hanno insistito perché la prima andasse avanti come previsto. La triste notizia non fu condivisa con i presenti. Solo al termine della proiezione, addirittura dopo la fine dei titoli di coda, il co-produttore Anant Singh è salito sul palco per dare al pubblico il doloroso annuncio della morte di Nelson Mandela. L'auditorium cadde in un profondo silenzio che durò per più di due minuti in segno di rispetto.

Il film tratta uno dei momenti più difficili della vita di Madiba ovvero la reclusione nel carcere di Robben Island, dopo la condanna per ergastolo e racconta anche la sua ritrovata libertà che lo ha portato ad essere eletto presidente del Sudafrica nel 1994. Il protagonista di questa pellicola sarebbe inizialmente dovuto essere Morgan Freeman che già aveva ricoperto il ruolo di Mandela in Invictus ma poi, il ruolo fu assegnato ad Idris Elba.