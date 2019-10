Mancano due mesi all'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, questa notte il trailer

In attesa di vedere il trailer ufficiale, l'account ufficiale di Star Wars ha pubblicato un breve filmato per ricordare ai fan che mancano solamente due mesi all'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

In realtà da noi è atteso tra poco meno di due mesi, visto che in Italia il film debutterà il 18 dicembre con qualche giorno di anticipo rispetto alla release oltreoceano. Questo mini-teaser, che potete trovare in calce alla notizia, mostra alcune immagini già viste in attesa del piatto forte di questa notte.

Come confermato nei giorni scorsi, infatti, il primo full trailer ufficiale di Episodio IX arriverà questa notte durante l'intervallo del seguitissimo Monday Night Football che vedrà di fronte i New England Patriots e i New York Jets. Il trailer sarà dunque pubblicato indicativamente tra le 04.00 e le 05.00 nostrane.

Diretto da J.J. Abrams, al ritorno nella saga dopo Il Risveglio della Forza, il film farà da chiusura per l'intera saga iniziata nel 1977 con Una Nuova Speranza. Oltre ai volti principali della nuova trilogia, tra cui Rey, Kylo Ren, Finn e Poe, è infatti atteso anche il misterioso ritorno dell'Imperatore Palpatine.

Siete curiosi di vedere il nuovo trailer? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi rimandiamo al teaser de L'Ascesa di Skywalker mostrato al D23 Expo.