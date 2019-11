Quanto manca all'inizio delle riprese di Aquaman 2?

L'uscita del sequel di Aquaman è fissata al dicembre 2022, e visti anche i numerosi impegni di James Wan e Jason Momoa la riprese del film potrebbero iniziare non prima del 2021.

A confermarlo è infatti lo stesso interprete del Re di Atlantide, che in una recente intervista con Collider ha rivelato: "Voglio dire, per Aquaman 2 probabilmente manca ancora più di un anno. Non ho ancora una data precisa, per sfortuna."

Apparso di recente nella serie See targata Apple TV +, di cui è stata confermata anche una seconda stagione, Momoa nel prossimo futuro avrà un ruolo anche nell'atteso reboot di Dune ad opera di Denis Villeneuve, dove reciterà in un cast stellare che includerà tra gli altri anche Josh Brolin e Rebecca Ferguson.

Prima di buttarsi nella monumentale produzione di Aquaman 2, Wan ha invece deciso di fare un vero e proprio ritorno alle origini e realizzare un film horror indipendente Malignant, che al contrario del film DC eviterà l'utilizzo di effetti speciali realizzati a computer.

Nel frattempo Amber Heard, interprete di Mera, ha in programma di recitare nell'adattamento di The Strand, mentre Yahya Abdul-Mateen II (Black Manta) - visto di recente nella serie di Watchmen targata HBO - sarà uno dei protagonisti dell'atteso Matrix 4 insieme a Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss.