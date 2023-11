Il manager di Britney Spears furioso dopo l'imitazione al SNL:'Sempre peggio'

Il memoir di Britney Spears è stato distribuito nelle librerie e ha rivelato diversi dettagli della vita tribolata della popstar, finita nuovamente al centro dell'attenzione mediatica. Nell'ultima puntata del Saturday Night Live c'è stata un'imitazione della cantante che ha generato la furente reazione del manager, Cade Hudson.

"Wow. Gli autori del SNL stanno peggiorando sempre di più. Non c'è da stupirsi che mi abbiate contattato per coinvolgere Britney nello show... SNL è in rianimazione. Siete tutti patetici e questa Chloe Fineman [la comica che ha imitato Spears] non è divertente. L'avete trovata su Craiglist o qualcosa del genere?" ha scritto sui social Hudson. Il memoir di Britney Spears potrebbe avere anche un sequel, come anticipato dalla stessa cantante.



Nello sketch incriminato un gran numero di celebrità partecipano ad un'audizione per doppiare l'audiolibro del memoir. Dato che il libro stesso è basato sui traumi di Spears, molti spettatori hanno trovato di cattivo gusto la scelta del Saturday Night Live:"Quella parodia è così irrispettosa che non ho potuto guardarla tutta" ha scritto un utente sui social.



Sono molteplici i commenti di questo tenore sui social. Il Saturday Night live è uno dei programmi più longevi e conosciuti della tv americana e nel corso dei decenni è rimasta una delle trasmissioni maggiormente seguite dal pubblico statunitense.



Ad ottobre Britney Spears attaccò la stampa per i titoli sul suo libro giudicati 'stupidi e ridicoli'.