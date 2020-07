Man & Witch unirà due star de Il Signore degli Anelli e Ritorno al Futuro: ecco quali

Ci sarà The Jim Henson Creature Shop dietro la produzione del nuovo film fantasy Man & Witch, descritto come un omaggio al cinema fantasy lo-fi degli anni '80. Un omaggio che parte sin dal cast, che include un volto riconoscibile come Tami Stronach, interprete dell'Infanta Imperatrice ne La storia infinita di Wolfgang Petersen.

Stronach partecipa al progetto anche in qualità di produttrice esecutiva. Man & Witch è scritto dal marito di Stronach, Greg Steinbruner, e diretto da Rob Margolies.

Ad ingolosire i fan del cinema anni '80 sarà la presenza di Sean Astin, famoso in tutto il mondo per il ruolo da leader de I Goonies di Richard Donner e più recentemente per il ruolo di Samvise Gamgee nella trilogia de Il signore degli anelli di Peter Jackson.



E non è finita qua perchè del cast farà parte anche Christopher Lloyd, indimenticabile Doc Brown nella trilogia di Ritorno al futuro di Robert Zemeckis, al fianco di Michael J. Fox nei panni di Marty McFly.

Insieme a Sean Astin e Christopher Lloyd sono stati scelti anche Rhea Perlman, famosa per il ruolo nella sit-com Cin Cin, e la star di Lost, Michael Emerson.

I produttori hanno descritto il film come 'un commovente omaggio ai film fantasy lo-fi anni '80' e 'un'avventura comica che soddisfa e sovverte le aspettative di ciò che può essere un universo fantasy'.

Tami Stronach sarà una strega potente, solitaria e misteriosa che s'innamora di un capraio sfortunato che l'assume per sciogliere una maledizione che gli ha lanciato un malvagio stregone (Michael Emerson). Christopher Lloyd sarà un alchimista mentre Sean Astin doppierà il personaggio di un cane, che insieme ad un'oca e una pecora saranno i compagni di viaggio dei protagonisti.

Sean Astin vorrebbe un sequel de I Goonies, cult che ha lanciato la sua carriera in giovanissima età mentre Christopher Lloyd di recente si è riunito con Michael J. Fox.