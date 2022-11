Man in the Dark 3: Stephen Lang è già al lavoro sul prossimo film!

Tra i film del genere horror più apprezzati degli ultimi anni e tra quelli che hanno incassato di più con un budget molto ristretto, spicca senz'altro Man in the Dark (nell'originale Don't Breathe) di Fede Alvarez. Il film incassò oltre 150 milioni partendo da un budget di soli 10. Ora, dopo un sequel non all'altezza, pare arriverà un terzo film.

Nel corso di un'intervista concessa a ComingSoon.net, al protagonista del franchise Stephen Lang è stato chiesto come sia stato entrare nello stato d'animo di un personaggio oscuro come Norman Nordstrom, il Cieco. L'attore ha dichiarato di essersi "divertito" a interpretare un personaggio diverso dal solito e di avere intenzione di divertirsi nello stesso modo anche nel prossimo Man in the Dark 3, annunciando di fatto la produzione del terzo film della saga.

"Beh, dipende dal ruolo", ha detto Lang. "Ma è il caso dei sequel di cui stai parlando, di Man in the Dark. Non è difficile per me entrare nella mente del Cieco, capisci? Non è un luogo in cui passerei una grande quantità di tempo [ride] a meno che non sia quello che sto facendo, e quando lo faccio, quando sono nei panni del Cieco, è un luogo molto interessante da abitare. Mi sono divertito, se questa è la parola che possiamo utilizzare, credo di essermi divertito davvero tanto a girareMan in the Dark e Man in the Dark 2. Così come ho intenzione di divertirmi a girare Man in the Dark 3".

Nonostante Lang appaia sicuro delle sue parole, ovvero che un terzo film di Man in the Dark / Don't Breathe si farà, non c'è ancora nessun annuncio ufficiale che ne confermi l'arrivo. Dopo l'uscita di Man in the Dark, il regista del sequel, Rodo Sayagues, ha dichiarato a ComicBook.com che questi film hanno sempre finali molto aperti, consentendo la realizzazione di altre storie in futuro.

Ricordiamo che il primo sequel, L'uomo nel buio - Man in the Dark non è riuscito a replicare il successo del film originale, incassando "solamente" 54 milioni di dollari (a fronte di un budget di 15 milioni). Su queste pagine potete recuperare la recensione di Man in the Dark 2. Ritroveremo Stephen Lang in Avatar La via dell'acqua in uscita il 14 dicembre al cinema.