Man of Thai Chi, il film d'arti marziali con Keanu Reeves con 40 minuti di scontri kung-fu

Dopo il successo di Ultimatum alla Terra di Scott Derrickson, uscito nel 2008, il buon Keanu Reeves non ingranò un progetto per circa quattro anni, tornando poi all'attivo in due titoli di punta della stagione cinematografica e di genere del 2013, il 47 Ronin di Carl Rinsch e soprattutto il suo Man of Tai Chi.

Per chi non lo sapesse, proprio Man of Tai Chi è il primo e unico film finora diretto dallo stesso Keanu Reeves, coadiuvato in cabina di regia specie per questioni coreografiche dall'amico e mentore Yuen Wo Ping, già celebre per il suo lavoro nella saga di Matrix (sempre con Reeves) e per La tigre e il dragone di Ang Lee. Per l'attore si trattava di mettere nuovamente in pratica il suo amore e le sua abilità nelle arti marziali e nel corpo a corpo in un titolo da lui profondamente desiderato.



Intenzione principale del lungometraggio era dunque quella di mettere al centro dell'intero racconto le arti marziali cinesi, il Kung-Fu, addentrandosi nell'estetica meravigliosa del Tai-Chi, uno stile interno delle stesse arti. In merito, prima delle riprese, lo stesso Reeves dichiarò infatti "che nel film sarebbero stati presenti 18 combattimenti, per un totale di 40 minuti di kung-fu". E la promesse e l'anticipazione venne rispettata, portando alla luce il progetto che fu un po' l'apertura di Reeves alle coreografie sfrenate di John Wick.



Se siete interessati, Man of Tai Chi andrà in onda questa sera, 21 maggio, alle ore 21:10 su Mediaset 20.