Man of Tai Chi: l'esordio alla regia di Keanu Reeves è un omaggio alle sue passioni

Questa sera sul Canale 20 di Mediaset andrà in onda Man of Tai Chi, ovvero l'esordio alla regia di Keanu Reeves, con protagonista Tiger Chen e in cui lo stesso Reeves si ritaglia il ruolo del villain della storia. La pellicola uscita nel 2013 si rivelò un flop al botteghino ma rimane comunque un discreto esordio dietro la macchina da presa.

Ambientato a Pechino, protagonista è il giovane "Tiger" Chen Lin-Hu, lavora come semplice accompagnatore turistico, ma nel tempo libero è un astro nascente delle arti marziali, facendo la gavetta all'interno del Ling Kong Tai Chi. Tiger ha perfezionato l'antica arte e ha cominciato a farsi un nome nel prestigioso torneo di arti marziali Wulin Wang. Il giovane viene così coinvolto da un losco individuo, e villain della storia (Keanu Reeves) a partecipare in un torneo clandestino per decretare chi ha il miglior Tai-Chi.

Girato sia in lingua inglese che in mandarino e cantonese, il film è un sogno nel cassetto che si realizza per Reeves, che da anni covava il desiderio di realizzare un film con al centro le arti marziali; il pubblico ricorderà sicuramente l'attore alle prese con il jūjitsu nella celebre saga di Matrix delle sorelle Wachowski ed è proprio in quegli anni che Reeves si avvicina al mondo delle arti marziali e non si poteva sperare in un esordio migliore.

Reeves, infatti, mette da parte qualsiasi ambizione artistica che riguardi storia e personaggi per raccontare una storia essenziale ma che metta al centro tutto il suo amore per le arti marziali e per le scene di combattimento, che infatti occupano buona parte della durata del film.

Su queste pagine potete recuperare la nostra recensione di Man of Tai Chi e il trailer ufficiale. Reeves tornerà nel mondo dell'action con John Wick 4 e con The Matrix 4, che verrà diffuso anche in streaming su HBO Max nel 2021.