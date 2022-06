Zack Snyder celebra Superman di Henry Cavill: 'Sei il passato, il presente e il futuro'

Sono passati ben 9 anni dall'uscita di Man of Steel, e Zack Snyder ha deciso di festeggiare il compleanno del film condividendo una sua foto dietro le quinte con Henry Cavill su Vero. Nella didascalia il regista ha definito l'attore "Il mio Superman passato presente futuro".

Si tratta di parole importanti, soprattutto quel 'futuro', che fa ben sperare. Sono infatti anni che Cavill parla di un possibile sequel di Man of Steel, per il quale tornerebbe volentieri a vestire i panni del personaggio. Tuttavia l'agenda della DC al momento è molto fitta, e punta alla creazione di un universo complesso e stratificato così come quello Marvel.

"C'è ancora molto da raccontare per me nei panni di Superman, e mi piacerebbe assolutamente averne l'opportunità", ha detto Cavill a The Hollywood Reporter lo scorso anno. "C'è un'opportunità di crescita dopo [quanto successo nel primo film], per esplorare la psiche di Superman che è come un essere simile a un Dio nel profondo, apparentemente invulnerabile, ma con sentimenti reali dentro. Come dico sempre, 'Il mantello è ancora nell'armadio'."

E non sarebbe passato neanche così tanto tempo da quando l'attore lo ha appeso al chiodo, perché dopo il suo standalone del 2013, Cavill ha rivestito i panni del personaggio in Batman v Superman: Dawn of Justice del 2016 e Justice League del 2017. E voi, cosa ne pensereste di un ritorno?