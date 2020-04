Man Of Steel: Snyder condivide il suo primo disegno per il Superman di Henry Cavill

Mentre i fan di Snyder gioiscono per l'arrivo di Batman v Superman su Netflix, il regista torna a parlare delle origini della sua avventura con i supereroi DC e ci regala un vero e proprio reperto archeologico legato a Man of Steel.

In una forma molto stilizzata, vediamo quindi le sue prime idee su come rappresentare il personaggio interpretato da Henry Cavill. Negli storyboard appare Superman in quella che sembra essere una landa deserta, e già dalla seconda immagine notiamo l'importanza data al mantello. Le successive inquadrature avrebbero dovuto poi concentrarsi sul primo piano del supereroe.

Così è stato. Come avrete già capito, la sequenza a cui fa riferimento Snyder è quella in cui Superman vuole spingere al limite i suoi poteri e, dopo aver effettuato una serie di salti sulla neve, si inginocchia con il pugno a terra, per poi spiccare un epico salto e librarsi in volo.

Il sodalizio tra Cavill e Snyder è poi continuato con Batman v Superman: Dawn of Justice e con Justice League, prima dell'abbandono del progetto da parte del regista. Tutto sommato la sequenza in questione è forse una delle più riuscite del film e riesce a restituire bene <strong>la forza e il potere di Superman</strong> , pur non essendoci nemici da affrontare.



Snyder si è pronunciato anche sul motivo che l'ha portato ad uccidere Zod in Man of Steel. Nel film era presente anche un riferimento a Smallville.