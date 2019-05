Man of Steel, Matthew Vaughn e i piani per una trilogia: 'Non potrei dire no alla DC'

Un paio di anni fa delle insistenti indiscrezioni avevano suggerito che Matthew Vaughn avrebbe diretto Man of Steel 2, seguito del divisorio film del 2013 diretto da Zack Snyder.

Nel corso del tempo del progetto si sono perse le tracce, e non è bastata neppure l'idea di Christopher McQuarrie e Henry Cavill per salvarlo. Ora il regista di Kinsgman: Secret Service ha confermato di non essere più legato al film, svelando numerosi dettagli circa la sua idea.

A quanto pare, Vaughn aveva sottoposto alla Warner l'idea per una trilogia, il cui primo capitolo sarebbe stato ambientato quasi interamente su Krypton.

Come ha spiegato il regista, la sua idea per il film (anzi i film) risale al 2008 e sarebbe stata "una cosa massiccia, edificante, piena di speranza". Quando arrivò la proposta di Man of Steel 2, Vaughn ripensò a quell'idea decidendo di riadattarla, ma che poi il progetto non andò in porto.

Parlando con Polygon, Vaughn ha rivelato che il primo film della trilogia proposta doveva concentrarsi su Jor-El che cercava di impedire l'imminente distruzione di Krypton. Il pianeta alieno sarebbe stato distrutto alla fine del film, ma nella storia di Vaughn Superman faceva comunque in tempo a crescere sul suo pianeta Natale, acquisendo gradualmente familiarità con il pianeta Terra e diventando adulto prima di dover fare i conti con la sua lealtà verso entrambi i pianeti.

Sebbene i negoziati si siano interrotti, il regista non ha completamente escluso la possibilità di tornare all'universo DC. "Sarebbe difficile dire di no", ha detto a proposito dell'idea di dirigere un nuovo film di Superman.