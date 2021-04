Da Man of Steel a Justice League: il trailer della trilogia di Zack Snyder è epico su HBO!

Nelle scorse ore sui canali ufficiali di HBO Max è comparso un trailer sulla trilogia di cinecomics DC Films diretti da Zack Snyder, ovvero Man of Steel, Batman vs Superman: Dawn of Justice e Justice League.

Il filmato, della durata di circa quattro minuti, lega insieme i tre lungometraggi diretti da Snyder e pubblicati tra il 2013 e il 2017 (e il 2021), e sicuramente emozionerà i fan del regista amanti dello Snyder-Verse.

Come alcuni di voi già sapranno, la trilogia inizialmente era stata concepita come una saga in cinque parti che avrebbe dovuto includere anche Justice League 2 e Justice League 3: i due capitoli finali, che non saranno realizzati, avrebbero narrato della sconfitta definitiva dei supereroi per mano di Darkseid, dell'avvento del futuro Knightmare, e degli sforzi dei pochi eroi sopravvissuti per tornare indietro nel tempo e impedire la conquista della Terra per mano degli invasori alieni aiutati dal Superman malvagio.

In Zack Snyder's Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman (Henry Cavill) non sia stato vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) con lo scopo di reclutare una squadra di metaumani, al fine di proteggere il mondo da una minaccia imminente di proporzioni catastrofiche. Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato. Ma una volta insieme, Batman, Wonder Woman, Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbe essere troppo tardi per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

Vi ricordiamo che nelle scorse ore è stato svelato il trailer di Army of the Dead, atteso nuovo film di Zack Snyder.