Man of Steel, Henry Cavill rifiutò di depilarsi il petto per uno specifico motivo!

E' più che nota nel mondo dei cinecomic la passione che Henry Cavill ha sempre avuto per il personaggio di Superman e per il mondo nerd in generale. L'attore, durante le riprese de L'Uomo d'Acciaio rifiutò di depilare il proprio petto per le riprese per fare una citazione diretta al mondo dei fumetti.

Dopo l'annuncio dei nuovi film DC e il licenziamento di Henry Cavill è inevitabile l'effetto nostalgia. L'attore ha sempre dimostrato incredibile impegno riguardo la realizzazione delle pellicole su Superman poichè grandissimo appassionato del personaggio sia al cinema che nei fumetti. Proprio per questo motivo il suo rifiuto di depilarsi il petto per alcune scene non fu casuale ma perfettamente ragionato per rendere al meglio le similitudini tra personaggio sul grande schermo e quello su carta stampata.

La scelta di Cavill ha favorito la realizzazione di una delle scene più accurate del DC Extended Universe nel quale viene direttamente citato il fumetto The Death of Superman del 1992 nel quale è presente una iconica tavola dove Superman sfoggia un fisico muscoloso non depilato. La questione appassionò tantissimi fan della DC che apprezzarono la forte presa di posizione di Cavill non solo riguardo la scelta di realizzare una citazione un pò più "nerd" ma anche nella rappresentazione del fisico di un supereroe diverso dai canoni estetici cinematografici di bellezza perfetta e glabra.

Per anni si parlò dell'uscita di un secondo capitolo e, addirittura, furono proposte delle sceneggiature e dei copioni. La Warner su Man of Steel 2 rifiutò il lavoro di Steven Knight sceneggiatore di Peaky Blinders. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!