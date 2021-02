Man of Steel, Henry Cavill parla di un 'progetto segreto': Superman sta tornando?

È dal lontano 2013 che non vediamo il Superman di Henry Cavill agire in solitaria: da allora l'eroe di casa DC ha infatti sempre collaborato con i suoi altrettanto illustri colleghi tra un Batman v Superman e un Justice League, mettendo momentaneamente da parte la gloria personale.

I fan chiedono però da anni un sequel di Man of Steel e, chissà, qualcosa potrebbe star bollendo in pentola: su Instagram, infatti, Henry Cavill ha accennato alla sua partecipazione a un progetto segreto che, ovviamente, ha subito fatto partire a razzo la fantasia dei suoi follower.

"Progetto segreto? O forse solo un mucchio di pagine con un sacco di parole a caso scritte sopra... Immagino che dovrete aspettare per saperne qualcosa. Buon mercoledì a tutti" ha scritto Cavill su Instagram postando una foto che lo ritrae durante una sessione di trucco (presumibilmente per The Witcher, a giudicare dall'acconciatura) con in mano quella che ha tutta l'aria di essere una sceneggiatura.

Che Warner Bros. sia davvero intenzionata a dare finalmente un sequel al film del 2013 nel caso in cui la Snyder Cut di Justice League dovesse riscuotere successo? Lo scopriremo solo vivendo! Recentemente, intanto, i fan sui social si erano espressi a favore di un sequel di Man of Steel; a proposito del film su Superman, non tutti sanno che Henry Cavill abbia rifiutato l'utilizzo di steroidi sul set di Man of Steel.