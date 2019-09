Man of Steel: Henry Cavill su Instagram con Superman in bella mostra

Nonostante sia stato riportato che Henry Cavill sia ancora legato a Superman, non è dato sapere se e quando l'attore tornerà mai ad indossare i panni dell'Uomo d'Acciaio in un eventuale sequel di Man of Steel o un altro progetto crossover DC Films.

Ciononostante, l'attore si è divertito a stuzzicare i fan mostrando il suo personaggio sulla propria pagina ufficiale di Instagram: come potete vedere nell'immagine in calce all'articolo, Cavill si è fotografato in sella alla sua moto vantando un casco integrale costellato delle strisce a fumetti di Superman.

La star nella didascalia di accompagnamento non fa alcuna menzione del supereroe, ma nei commenti i suoi follower si sono ovviamente incuriositi per via della scelta, evidentemente mirata e non casuale.

Ricordiamo che l'ultima apparizione dell'attore nei panni di Clark Kent è stata in Justice League, controverso film del 2017 diretto parzialmente da Zack Snyder e poi rimaneggiato da Joss Whedon. Cavill sarebbe anche dovuto apparire in un cameo per Shazam! di David F. Sandberg, nel quale però fu sostituito da uno stunt-man.

Recentemente si è anche parlato di una versione da quattro ore di Man of Steel, film del 2013 diretto sempre da Snyder: il regista, infatti, aveva girato tantissime scene ambientate su Krypton rimosse dalla versione cinematografica del film, che però molto probabilmente non saranno mai rilasciate.