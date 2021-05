Man of Steel, fan di Superman su Twitter in trend: 'Il film di Zack Snyder non ha cuore?'

Negli ultimi mesi si è palato senza sosta dell'arrivo della Snyder Cut di Justice League su HBO Max (mentre in Italia l'abbiamo vista su Sky e Now) ma nelle ultime ore tra le tendenze di Twitter è schizzato L'uomo d'acciaio, ovvero il primo tassello del fallimentare DC Extended Universe di Snyder che poi la Warner ha deciso di accantonare.

La pellicola del 2013 inizialmente pensato come standalone e poi allargato nel DC Extended Universe con il successivo arrivo in sala di Batman v Superman: Dawn of Justice è molto diverso dalle pellicole che l'hanno succeduto, ciononostante però alcuni nelle ultime ore hanno lamentato al film di Zack Snyder su Superman una mancanza di cuore e calore che un film sul personaggio non dovrebbe mai avere. Ma i fan non ci stanno e hanno risposto a tono con una serie di tweet in difesa del cuore pulsante del film con Henry Cavill.

Questo trend su Twitter ha anche dato il via ad alcune speculazioni circa l'arrivo di un possibile Man of Steel 2 che potrebbe rimettere la Warner in carreggiata, ma questo scenario sembra contrario alle ultime notizie che vogliono la produzione di un Superman con un attore afroamericano protagonista.

In precedenza, lo stesso Snyder aveva parlato dei suoi piani per un Man of Steel 2: "Abbiamo parlato di un film su Braniac. Anche se credo che i Kryptoniani che erano nella Phantom Zone, Faora e gli altri, sarebbero potuti ritornare, erano ancora in giro e c'era la possibilità. Era sempre ciò che c'era là fuori ciò di cui parlavamo per un potenziale sequel. Sono dell'opinione che per Superman ci vogliano degli avversari extraterrestri, perché credo che si debba fare attenzione... Cioè, oltre a Lex, ovviamente. Avremmo continuato con Lex perché è la sua vera nemesi, ma credo che bisogna guardare al di là del globo terrestre per delle sfide all'altezza di Superman per via di quanto è potente".