'Man of Steel definirà Superman per il futuro': Christopher Nolan sul film di Zack Snyder

Dopo che Christopher Nolan ha detto cosa pensa di Godzilla Minus One, il regista britannico fresco vincitore del Premio Oscar come miglior regista ritorna a discutere di un film che di polemiche ne ha create parecchie.

Stiamo parlando de “L’uomo d’acciaio” diretto da Zack Snyder. Il regista di Oppenheimer ha lodato l’opera di Snyder, sostenendo che “definirà Superman per le prossime generazioni”. Queste le sue parole a Vulture:

“Credo che ciò che Zack ha fatto in Man of Steel definirà Superman per il nostro tempo. Ho visto molti concept art nella mia vita, ma raramente ho visto una tale potenza visiva. E raramente ho visto la promessa di un'immagine di questo tipo effettivamente portata sullo schermo. Ma questo è ciò che fa Zack.”

Christopher Nolan ha anche sottolineato la bravura di Snyder a livello di Casting: "Il momento in cui Kevin Costner dice al giovane Clark che, qualunque sia la sua origine, è sempre suo figlio mi fa venire un groppo in gola ogni volta. Zack è noto soprattutto per la sua capacità di creare immagini iconiche, ma il suo istinto per il casting non è secondo a nessuno". E voi siete d’accordo con lui? Nel frattempo, potrebbe esser stato svelato il nuovo progetto di Christopher Nolan.

