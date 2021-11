Man of Steel, cosa cambierebbe Henry Cavill del film? Risponde l'attore!

La carriera di Henry Cavill non potrebbe essere più soddisfacente di così per l’attore che ha interpretato Superman in Man of Steel di Zack Snyder. Tuttavia, nessuno può dirsi mai completamente soddisfatto di ogni aspetto del proprio percorso, così l’attore ha rivelato che cosa cambierebbe della sua performance nei panni di Clark Kent.

Parlando con The Hollywood Reporter, Cavill ha ammesso che il modo in cui sorride nel film lo infastidisce ancora e se potesse cambierebbe quel sorriso. L'attore è stato sincero e ha detto che "ogni decisione è stata grandiosa perché mi ha portato qui". Tuttavia, la star ha presto ammesso che non gli piace il modo in cui sorrideva quando interpretava Clark Kent:

“C'è una scena alla fine di Man of Steel. Sto parlando con Martha [Diane Lane]. Avrei sorriso in modo diverso. Ogni volta che lo vedo penso: "È un sorriso irritante". Non mi piace. Perché ho sorriso così? Non è così che sorrido. L'avrei fatto diversamente".



Il sorriso di Superman probabilmente non è la prima cosa che i fan cambierebbero di Man of Steel uscito nel 2013. La pellicola ha incassato 668 milioni di dollari al botteghino internazionale nonostante i suoi difetti, dando il via al DC Extended Universe di Snyder, date un'occhiata alla nostra recensione di Man of Steel. Cavill è tornato nei panni di Superman in Batman v Superman: Dawn of Justice del 2016 e Justice League del 2017. Sfortunatamente, entrambi i film non sono stati ben accolti dalla critica. Al momento non ci sono piani per riportare il Superman di Cavill nei cinema, ma la star è pronta a interpretare di nuovo il kryptoniano, dicendo che "il mantello è ancora nell'armadio".

I fan potranno vedere Cavill nella seconda stagione di The Witcher, in arrivo su Netflix il 17 dicembre.