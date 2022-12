Man of Steel 2, Warner ha rifiutato il progetto dopo l'arrivo di Gunn e Safran?

Il ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman ha rappresentato la realizzazione di un sogno per tanti fan DC che da tempo speravano in un dietro front da parte della (quasi ex) star di The Witcher: il reintegro di Cavill nel franchise, però, non implica automaticamente la realizzazione di un Man of Steel 2.

Accolto con gioia anche da Amy Adams, il ritorno di Henry Cavill ha infatti immediatamente alimentato le voci sull'arrivo di un sequel del film di Zack Snyder: la cosa sembra però non aver trovato riscontri, con alcune voci che, al contrario, parlano di una Warner Bros. Discovery tutt'altro che ben disposta nei confronti del progetto dopo l'arrivo di James Gunn e Peter Safran a capo dei neonati DC Studios.

Le ultime indiscrezioni si spingono anche oltre: voci abbastanza insistenti parlano infatti di una bozza di sceneggiatura di Man of Steel 2 che sarebbe stata presentata ai vertici della produzione, che avrebbero però scartato l'idea nella speranza di ricevere un giorno "una proposta migliore". L'Uomo d'Acciaio, insomma, è sempre un argomento di discussione abbastanza ingombrante in casa Warner: non tutti, però, sembrano ben disposti nei suoi confronti.

Dove starà la verità? Gunn e Safran vogliono definitivamente emanciparsi dal defunto SnyderVerse o sono semplicemente in attesa di proposte migliori? Lo scopriremo solo vivendo! Pare, intanto, che anche Steven Knight abbia lavorato a Man of Steel 2 prima che il progetto venisse bocciato.