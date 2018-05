Man of Steel 2? Se Cavill chiedesse a McQuarrie di dirigere, lui accetterebbe subito

Christopher MQuarrie è il regista che ha diretto Tom Cruise in Mission: Impossible Rogue Nation e adesso in Mission: Impossible-Fallout. Con loro, c'era Cavill in azione nella stessa pellicola con protagonista Ethan Hunt.

Il regista ha affermato in una recente intervista rilasciata a CinePOP, che, qualora Henry Cavill gli chiedesse di dirigerlo in Man of Steel 2, lui sarebbe ben felice di accettare.

Partendo dal fatto che non è certo il protagonista che sceglie i registi, a McQuarrie è stato prima chiesto se fosse o meno interessato, in futuro a dirigere un film a tema supereroistico e lui ha risposto che "non ci ho mai veramente pensato. Ma credo che se la storia fosse buona ed anche il personaggio, mi piacerebbe lavorare con Henry, Henry è grandioso."

Poi, parlando, nello specifico di Man of Steel 2, il regista ha detto: "Se Henry me lo chiedesse certo, perché no?" E probabilmente, considerato il fatto che per Rogue Nation, McQuarrie ha ottenuto un ottimo riscontro che ha portato la pellicola a guadagnare ben 682 milioni di dollari nel mondo, potrebbe rivelarsi una buona scelta per la Warner Bros. nel prossimo futuro.

Voi che ne pensate?

"Clark Kent/Kal-El (Henry Cavill) è un giovane giornalista che si sente alienato da poteri oltre l'immaginazione di chiunque. Trasportato sulla Terra da Krypton, un pianeta alieno tecnologicamente avanzato, Clark si interroga costantemente sul motivo della sua presenza sulla Terra. Plasmato dai valori dei suoi genitori adottivi Martha (Diane Lane) e Jonathan Kent (Kevin Costner), Clark scoprirà presto che avere abilità ultraterrene significa prendere decisioni difficili. Ma proprio quando il mondo necessita di maggiore stabilità, un attacco sorprende Metropolis. Le sue abilità verranno usate per mantenere la pace o per dividere e conquistare? Clark dovrà diventare l'eroe conosciuto come Superman non solo per brillare come l'ultima speranza del mondo ma anche per proteggere coloro che ama."