Man of Steel 2, per Jackie Hayley: 'Questo è un lavoro per Zack Snyder!'

Dopo l'annuncio, di qualche giorno fa, di una Warner già a lavoro su Man Of Steel 2 , il toto-nomi sul regista del film è già iniziato. Per la star di Watchmen Jackie Hayley non ci sono dubbi: la scelta giusta sarebbe...Zack Snyder!

Warner Bros. e DC stanno seriamente lavorando ad un secondo capitolo di Superman con Henry Cavill, nei panni di Clark Kent e Christopher MacQuarrie alla sceneggiatura. Per il progetto, in fase di sviluppo da parte di J.J. Abrams e scritto da Ta-Nehisi Coates, dovremmo aspettare ancora un po' e c'è chi già fa 'pressioni' mediatiche per la scelta del regista.

La star di di Watchmen Jackie Hayley ha, al riguardo, usato diversi canali social per il suo ufficiale endorsement al regista Zack Snyder: "Questo è un lavoro per…Snyderman!" ha scritto l'attore nella sezione commenti di ComicBook.com su Facebook, aggiungendo: "Ma seriamente, affidatelo a Zack!".

Se sulla regia aleggiano ancora dubbi, per l'attore protagonista pare siano tutti d'accordo sulla figura di Cavill. Anche il Black Adam The Rock ha, infatti, speso parole di stima per il collega: "Henry è un amico ed è un Superman fenomenale, è il Superman della nostra generazione".

In attesa di ulteriori dettagli, per il momento la Warner è al cinema con Black Adam, la carismatica ripartenza della DC di cui vi abbiamo raccontato nella nostra recensione.