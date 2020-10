Man of Steel 2: un fan ha già creato il trailer con Superman e Black Adam

Gli ultimi rumor sul possibile ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman hanno riacceso l'entusiasmo dei fan riguardo al vociferato Man of Steel 2, e qualcuno ha pensato bene di portarsi avanti con il lavoro, creando un trailer e tirando dentro anche Black Adam.

In effetti, vedere l'anti-eroe di Dwayne Johnson alle prese con il supereroe di Cavill è un po' il sogno di tutti i fan DC e non è improbabile che ad un certo punto, lungo la strada del DC Extended Universe, i due non si possano incontrare per un'epica sfida aerea.

Il video in questione contiene scene tratte da Justice League e dal primo Man of Steel, oltre a dei fotomontaggi relativi a Black Adam, personaggio che deve ancora fare il suo debutto nel mondo del cinema. Pur trattandosi di qualcosa di amatoriale, riesce a farci salire l'hype per uno scontro ancora molto lontano e l'atmosfera che si respira non può che riportarci al cupo Batman v Superman: Dawn of Justice.

Il film vedrebbe ancora una volta al timone Zack Snyder, mentre Christopher Nolan comparirebbe come produttore. Il progetto potrebbe poi avvalersi di un inedito Morgan Freeman nei panni del mago Shazam. Cosa ne pensate? Vorreste vedere un crossover del genere nel prossimo film su Superman? Del resto, The Rock aveva già detto la sua su un probabile scontro in futuro!