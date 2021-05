Man of Steel 2, cosa aveva in mente Zack Snyder? Braniac e più Lex Luthor

Dopo aver finalmente portato sullo schermo la sua visione originale per Justice League, Zack Snyder torna a parlare di quali sarebbero stati i suoi piani se avesse davvero realizzato un sequel di Man of Steel con Henry Cavill.

Stando agli ultimi annunci, sembrerebbe che Warner Bros. abbia deciso di puntare su un nuovo Superman e un nuovo team creativo per un progetto dedicato all'eroe DC completamente differente da quello avviato nel 2013 da Man of Steel.

Ma rumor e teorie su Man of Steel 2 continuano a circolare, così è stato Zack Snyder in persona a raccontare ai microfoni di BroBible cosa sarebbe potuto accadere in un potenziale sequel del film con protagonista Henry Cavill.

"Abbiamo parlato di un film su Braniac" rivela il regista "Anche se credo che i Kryptoniani che erano nella Phantom Zone, Faora e gli altri, sarebbero potuti ritornare, erano ancora in giro e c'era la possibilità".

"Era sempre ciò che c'era là fuori ciò di cui parlavamo per un potenziale sequel. Sono dell'opinione che per Superman ci vogliano degli avversari extraterrestri, perché credo che si debba fare attenzione... Cioè, oltre a Lex, ovviamente. Avremmo continuato con Lex perché è la sua vera nemesi, ma credo che bisogna guardare al di là del globo terrestre per delle sfide all'altezza di Superman per via di quanto è potente" ha poi continuato.

Ma la via da percorrere per il personaggio secondo Snyder non è mai stata in dubbio: "Non so se gli avrei fatto intraprendere un percorso che lo portava in una direzione diversa da quella stabilita" ammette "Credo che Henry sia un Superman fantastico. Mi sono trovato benissimo a lavorare con lui. Ci eravamo prefissati di renderlo un Superman moderno in Man of Steel, nel suo rapporto con la società e il mondo di oggi. Lo abbiamo fatto, e che accadesse se... Ed è ciò sui cui è incentrato il film, francamente".

"La premessa di Man of Steel è: e se ci fosse davvero un Superman? Che cosa potrebbe voler dire?" conclude.

E voi, cosa avreste voluto vedere in un sequel di Man of Steel? Fateci sapere nei commenti.