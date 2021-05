Man of Steeel, Henry Cavill è di nuovo Superman in una nuova fan-art

Strano trattamento è quello che DC e Warner Bros. sono solite riservare ai propri eroi di punta: il futuro del DC Extended Universe è più che mai incerto, ragion per cui è tutt'altro che certo il ritorno di uno dei Superman più amati di tutti i tempi, vale a dire quello interpretato da Henry Cavill in Man of Steel e Justice League.

Nonostante Zack Snyder abbia comunque buttato giù alcune idee per Man of Steel 2, infatti, è attualmente piuttosto difficile pensare di rivedere nei prossimi tempi il personaggio di Henry Cavill, soprattutto vista la volontà di DC di puntare su un nuovo Superman completamente slegato dal precedente.

I fan, però, continuano ad omaggiare quello che resta a detta di molti uno dei personaggi più riusciti dello SnyderVerse: una nuova fan-art, ad esempio, ci ha presentato il Superman di Henry Cavill in più versioni, dal Clark Kent ancora ragazzino alla statua che raffigura il nostro eroe, fino ad arrivare a quello che, con tanto di acconciatura nuova di zecca, potrebbe forse essere il perfetto Superman di Man of Steel 2.

Cosa ne pensate? Vi farebbe piacere rivedere Henry Cavill nell'universo DC? Diteci la vostra nei commenti! A proposito dell'attore di The Witcher, intanto, pare che Henry Cavill abbia rifiutato l'utilizzo di steroidi per Man of Steel.