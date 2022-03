A Man Called Otto, Tom Hanks s'imbuca nelle foto di un matrimonio a Pittsburgh

Oltre ad essere conosciuto come uno dei più grandi attori della storia del cinema, Tom Hanks è noto per la sua gentilezza e per la sua proverbiale ironia. E un'ulteriore prova è la sua presenza nelle foto di una coppia di sposi nella città dove si trova in questo momento, Pittsburgh, impegnato nelle riprese di A Man Called Otto.

Sony ha acquistato A Man Called Otto ad una cifra pazzesca, schierando Hanks in prima linea nel cast. La star e sua moglie, Rita Wilson, stavano attraversando il centro di Pittsburgh proprio mentre una coppia stava scattando le foto nel giorno del loro matrimonio. La sposa, Grace Gwaltney, insieme alla fotografa Rachel Rowland, stava per salire sulla limousine quando l'attore si è avvicinato e ha chiesto di poter scattare una foto con lei e le sue damigelle.



La presenza di Hanks ha generato grande emozione nei presenti e chiaramente nella sposa, che potrà ricordare il giorno del suo matrimonio anche per aver scattato una foto con Tom Hanks.

La fotografa Rachel Rowland ha dichiarato:"Abbiamo bisogno di più notizie come questa. Queste storie fanno sorridere le persone. Si direbbe che [Hanks] ama Rita e lei lo ama. Hanno reso Grace e tutti noi così felici. Abbiamo iniziato tutti ad urlare quando ci siamo resi conto che era davvero lui. Mi sono sempre detta che se l'avessi incontrato gli avrei detto quanto è importante e quanto sono toccanti i suoi film ma quando l'ho incontrato ho semplicemente urlato".



In A Man Called Otto, Tom Hanks interpreta un pensionato scontroso che stringe un'improbabile amicizia con i suoi turbolenti vicini. Il film è un remake del lungometraggio svedese A Man Called Ove.

Ecco quando uscirà A Man Called Otto, il nuovo film con protagonista il premio Oscar Tom Hanks.