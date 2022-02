A Man Called Otto: Sony acquista il film con Tom Hanks per la cifra più folle di sempre!

A Man Called Otto, remake americano del film svedese Mr. Ove, con protagonista Tom Hanks aveva da poco confermato che alla sua regia ci sarebbe stato Marc Foster e adesso Deadline annuncia che i diritti di distribuzione della pellicola sono stati acquistati dalla Sony Pictures per quella che è risultata essere la cifra più folle di sempre.

Infatti, Sony Pictures avrebbe sborsato circa 60 milioni di dollari per accaparrarsi i diritti di sfruttamento del nuovo film con protagonista il due volte Premio Oscar, adattamento cinematografico del romanzo svedese che da noi è stato pubblicato con il titolo L'uomo che metteva in ordine il mondo. Il titolo americano sarà A Man Called Otto (diversamente da quanto indicato prima, era A Man Called Ove) e la Sony lo distribuirà nelle sale il prossimo Natale, dunque le riprese dovrebbero essere imminenti. Tom Hanks figura anche tra i produttori della pellicola.

Mr. Ove, il film originale, uscì nel 2015 e risultò essere il film straniero col maggior incasso negli Stati Uniti nel 2016 e ottenne due nomination ai Premi Oscar, nelle categorie Miglior film straniero e Miglior trucco e acconciatura. Hanks figurerà anche come co-produttore del remake insieme alla Playtone di Gary Goetzman e agli SF Studios di Rita Wilson e Fredrik Wikström Nicastro. "Credo fermamente che A Man Called Ove sia una storia dalla portata universale che sarà in grado di infiammare il pubblico americano", ha dichiarato Nicastro.

La sceneggiatura di A Man Called Otto sarà scritta dal due volte nominato agli Oscar David Magee (Vita di Pi, Il Ritorno di Mary Poppins), sceneggiatore che aveva già lavorato con Foster all'epoca di Neverland - Un sogno per la vita.

Hanks interpreterà il protagonista, uno scontroso vedovo la cui infelicità è accentuata maggiormente quando viene rimosso dalla carica di presidente dell’associazione di quartiere in cui vive. Recentemente abbiamo visto Hanks in Finch, film targato Apple, mentre presto sarà Geppetto in Pinocchio, live-action diretto da Robert Zemeckis in arrivo su Disney+.