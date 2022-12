A Man Called Otto: rilasciato il nuovo trailer ufficiale del film con Tom Hanks!

Dopo poco più di un mese dall'uscita del primo trailer di A Man Called Otto, Sony Pictures Entertainment ha condiviso nelle ultime ore un nuovo video promozionale del film con protagonista Tom Hanks.

Tratto dal bestseller “L'uomo che metteva in ordine il mondo”, la pellicola racconta la storia di Otto Anderson (Tom Hanks), un vedovo scontroso e molto fissato con le sue abitudini. Quando una giovane e vivace famiglia si trasferisce nella casa accanto, l’incontro con Marisol, ragazza brillante e in dolce attesa, creerà un'improbabile amicizia che sconvolgerà il suo mondo.

Il film, che nel nostro paese arriverà con il titolo Non così vicino, debutterà nelle sale italiane il 16 febbraio 2023, con circa un mese di ritardo rispetto agli Stati Uniti. Diretto da Marc Forster (Neverland - Un sogno per la vita), il cast della pellicola è completato da Mariana Treviño (Club the Cuervos), Rachel Keller (Fargo) e Manuel Garcia-Rulfo (I magnifici 7). La sceneggiatura è scritta da David Magee. I produttori sono Fredrik Wikström Nicastro, Rita Wilson, Tom Hanks e Gary Goetzman.

Per chi non lo sapesse, vi ricordiamo che nel 2023 Tom Hanks debutterà nelle vesti di scrittore con il libro The Making of Another Motion Picture Masterpiece. Il romanzo arriverà sul mercato americano e inglese il prossimo 9 maggio.

Rimante sintonizzati per non perdervi i prossimi aggiornamenti!