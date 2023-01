A Man Called Otto... Octavius? La svolta villain di Tom Hanks nel nuovo poster!

Il 2023 vedrà il ritorno in sala di Tom Hanks dopo un 2022 altalenante, tra il successo dell'Elvis di Baz Luhrmann e la delusione del Pinocchio live-action di Robert Zemeckis: la star di Forrest Gump sarà infatti protagonista in A Man Called Otto (Non Così Vicino, per gli spettatori italiani), "rubando" il nome a un certo, amatissimo villain.

Insomma, non giriamoci intorno: nonostante il trailer di Non Così Vicino ci abbia già permesso di fare la conoscenza del nuovo personaggio di Hanks, a sentir parlare di Otto il primo a venirci in mente non è certo il protagonista del film di Marc Forster, ma un villain che dà decenni infesta pagine di fumetti e sale cinematografiche, dando spesso e volentieri del filo da torcere al povero Spider-Man.

Stiamo ovviamente parlando di Otto Octavius, per gli amici Doc Ock: l'Otto più famoso al mondo è ovviamente lui, al punto che a qualcuno dev'esser sembrata scontata l'idea di un crossover di quelli che probabilmente un bel po' di noi pagherebbero per veder effettivamente sbarcare sul grande schermo! Non ci credete? Date un'occhiata al poster in calce alla news: serve davvero altro per convincervi? Nell'attesa che a Tom Hanks spuntino davvero altre quattro braccia, intanto, vi ricordiamo la data d'uscita italiana di Non Così Vicino.