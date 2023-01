A Man Called Otto, Mariana Treviño anticipa: 'L'identità latina sarà importantissima'

A Man Called Otto segna il ritorno di Tom Hanks su AppleTv+. Mariana Treviño, interprete di Marisol nella pellicola ha raccontato come, secondo lei, l'eredità latina abbia un ruolo fondamentale all'interno del film e, soprattutto, nel modo in cui i vicini accolgono Otto nel corso della storia.

"E' un tipo di energia espansiva che loro portano nel quartiere e nella vita di Otto. C'è tutto questo rumore, ma così facendo, stanno abbattendo un po' le barriere ed entrando nel suo spazio per connettersi con lui" ha raccontato l'attrice approfondendo quello che, in realtà, è un sentimento di familiarità che al personaggio di Otto sembra mancare.

"Il mio personaggio è messicano" racconta la Treviño. "Tutti gli immigrati in questo paese provengono da storie e background diversi, cerchiamo solo di essere parte del sistema e stare al gioco, senza perdere la nostra identità". Il tema dell'identità latina è sempre stato particolarmente caro ad alcuni personaggi di Hollywood. John Leguizamo ha criticato la scelta di James Franco per Alina of Cuba pellicola che racconterà la storia della figlia di Fidel Castro. La tematica, comunque, in A Man Called Otto, viene toccata e, secondo la Treviño, è fondamentale per capire l'essenza del film. "Penso che questo accada anche nel film. Condividiamo la nostra identità con Otto, e lui l'abbraccia perché fa sentire bene anche lui. Stiamo contribuendo, in un certo senso, al calore che ci siamo portati dietro" ha concluso.

Da diversi anni nel mondo del cinema sembra esserci stata una vera e propria rinascita riguardo il coinvolgimento di attori ispanici e latini. Da Oscar Isaac, passando per Sofia Vergara, fino ad arrivare a Diego Luna e Benicio Del Toro, il Sud America nell'ultimo periodo ha conquistato Hollywood. Salma Hayek ha parlato di quanto il suo accento sia una risorsa, rispondendo a delle critiche avanzate nei suoi confronti. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!