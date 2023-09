Mammia Mia! 3, Meryl Streep pronta a tornare come Donna reincarnata

Leggenda di Hollywood e pluripremiata interprete, Meryl Streep, vorrebbe tornare come 'dancing queen' in un terzo capitolo cinematografico di Mamma Mia! Recentemente su Vogue, insieme ad alcuni co-protagonisti dei precedenti due capitoli, Streep ha espresso alcuni pensieri sull'eventualità di tornare in un altro film del franchise.

"Sono pronta a tutto. Dovrò programmare un'analisi del ginocchio prima di girare, ma se ci fosse un'idea che mi entusiasma ci sono assolutamente" ha dichiarato l'attrice. Il sequel del primo film, Mammia Mia! Ci risiamo ha debuttato sul grande schermo dieci anni dopo, nel 2018, svelando che il personaggio di Streep, Donna, era morto.



Proprio la morte di Donna dà il via alla trama del sequel, con sua figlia Sophie (Amanda Seyfried) che s'impegna per riaprire l'Hotel Villa Donna, in onore di sua madre. Nel corso della trama, Sophie apprende molte più cose sulla genitrice e il suo passato, con flashback della giovane Donna (Lily James) che incontra i padri di Sophie. Meryl Streep appare in un cameo nel corso del lungometraggio.



Judy Craymer, produttrice del sequel, ha dichiarato di essere stata criticata sui social per aver 'ucciso' il personaggio di Streep:"Era titubante nel fare un altro film perché di solito non fa sequel. Ma so che le è piaciuto tornare a girare le sue scene in Ci risiamo. Sentiva l'amore intorno a lei e la gioia di ricongiungersi con quelle persone, quindi penso che questo l'abbia resa più aperta alla prospettiva di un terzo [film]". A maggio fu proprio Craymer ad fornire un aggiornamento su Mamma Mia! 3.



Del resto Meryl Streep ha già delle idee su un eventuale ritorno:"Ho detto a Judy se poteva trovare un modo per reincarnare Donna, mi piace. Oppure potrebbe essere come in una di quelle soap opere in cui Donna torna e rivela che in realtà è stata sua sorella gemella a morire". Anche il resto del cast tornerebbe volentieri in un terzo film:"Vi sfido a trovare una persona che non voglia un terzo Mamma Mia!" ha dichiarato Seyfried.



In attesa di notizie sul terzo film potete leggere la nostra recensione di Mamma Mia! Ci risiamo.