La mamma di Ryan Reynolds prende in giro Chris Hemsworth: 'Ti ho adorato in Wonder Woman'

La nuova stagione della AGBO Superhero League, la fantasy football league organizzata dai Fratelli Russo, è in pieno svolgimento, e Ryan Reynolds e Chris Hemsworth non si risparmiano in fatto di... Insulti.

Ryan Reynolds sembra proprio divertirsi nel prendere in giro i propri colleghi (Ryan Reynolds sembra proprio divertirsi nel prendere in giro un po' tutti, ma vabbé...).

Questa volta però non si tratta della sua storica faida con Hugh Jackman (anche se la frecciatina al collega degli X-Men non manca nemmeno questa volta), ma di quella che può essere definita la classica trash talk tra avversari sul campo, e l'oggetto dei suoi insulti per questo giro è... Il Dio del Tuono in persona Chris Hemsworth.

Lui però nega in maniera categorica. In un recente tweet, l'attore di Deadpool ha infatti asserito: "Cari compagni giocatori della @agboleague superhero fantasy football... Io non ne faccio di trash talk. Anche se è quello che ci aspetterebbe. Anche se andrebbe a beneficio del fantastico lavoro dell'ospedale @sickkids. Denigrare gli altri non è un comportamento da supereroe. Sono stato cresciuto in modo tale da trattare gli amici con il rispetto dovuto. #ChrisHevansprine".

Peccato che il tutto (avete notato l'hashtag mash-up dei cognomi dei vari Chris?) sia stato inserito come caption a un video con protagonista la mamma di Reynolds che ne dice di ogni (per conto del figlio) al povero Hemsworth.

"Mi ha chiesto di leggere questa cosa riguardante un suo amico. Di solito non è così che parlerei a un amico, ma lui ha insistito" esordisce Tammy Reynolds "Chris Hemsworth è l'australiano meno amato di tutti, e pensare che c'è ancora Hugh Jackman in giro".

Seguono poi una sfilza di insulti "blippati", alla fine dei quali la madre di Reynolds si scusa per le parole del figlio: "Mi dispiace davvero per il comportamento di mio figlio. È colpa mia, dopotutto l'ho cresciuto io. Ma ti ho davvero adorato in Wonder Woman!" conclude Tammy.

A quanto pare, la mela non è caduta poi così lontano dall'albero...