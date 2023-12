Mamma, ho Riperso l'Aereo, Trump attacca: 'Il successo fu anche merito mio'

Mamma Ho Riperso l’Aereo è, senza dubbio, uno dei film natalizi più amati del suo periodo, riuscendo a ribadire il successo ottenuto dal primo film della saga. A decenni di distanza dall’uscita un botta e risposta tra Chris Columbus, regista del film e Donald Trump, presente in un cameo, sta accendendo la polemica a proposito dell’opera.

Dopo aver parlato del tweet di John Cleese che paragona Trump a Hitler, torniamo a occuparci di una questione che riguardi l’ex presidente degli stati Uniti d’America per riportare del botta e riposta tra Chris Columbus e il magnate di New York a proposito dell’apparizione fatta da Trump nel secondo capitolo della serie di film con Macaulay Culkin.

In un’intervista con Business Insider, il regista aveva raccontato come il cameo di Trump fosse stato obbligato in quanto richiesto dall'imprenditore come moneta di scambio per poter girare al Plaza Hotel, di sua proprietà. Il filmmaker aveva terminato la spiegazione affermando che, sebbene, l’easter egg fosse stato apprezzato dal pubblico, Trump fosse entrato nel film di prepotenza e non per una reale scelta della produzione.

Il politico, sulla cui nuova candidatura si sta discutendo in questi giorni, ha risposto alle accuse rilanciando: “Le cose non potrebbero essere andate in maniera diversa. Quel cameo ha aiutato il film a essere un successo. Ma se si sono sentiti bullizzati o non mi volessero, perché mi hanno messo nell’opera e mi ci hanno lasciato per oltre 30 anni?”.

Quindi Trump ha ribadito come gli sia stato chiesto di apparire nel film con lui che avrebbe ceduto, per quanto molto occupato, a seguito dell’insistenza del team di lavoro dietro il film.

Una questione che rimarrà probabilmente irrisolta ma che nulla toglie all’importanza del prodotto, tanto che, secondo Rob Schneider Mamma Ho Riperso l’Aereo sarebbe persino migliore del primo film.