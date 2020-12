Mamma, ho Riperso l'Aereo: la svolta splatter nella parodia del Saturday Night Live

Non è Natale senza Mamma, ho Perso l'Aereo e relativo sequel: i due film con Macaulay Culkin sono un perfetto contenitore di tutti i buoni sentimenti che ci si aspetta da un film natalizio... O almeno così eravamo soliti pensarla, prima che il Saturday Night Live vi mettesse sopra le mani.

Mamma, ho Riperso l'Aereo: Mi Sono Smarrito a New York è stato infatti l'oggetto dell'ultima parodia andata in onda durante il celebre show comico: ad occuparsene sono state Kristen Wiig e Melissa Villaseñor, nei panni rispettivamente della signora dei piccioni e, ovviamente, del nostro Kevin McCallister.

Un Kevin che risulta ovviamente più irritante che mai nel suo sbattere in faccia alla povera senzatetto tutta la ricchezza di cui può disporre grazie alla carta di credito del padre: solo verso il finale il ragazzino sembra finalmente prendere coscienza della cosa, arrivando a capire che forse potrebbe spendere qualche dollaro per affittare una stanza al Plaza anche alla sua povera amica.

Qui, però, arriva la svolta inaspettata: dal nulla compaiono infatti Harry e Marv, che tentano di strappare dalle mani del loro nemico di sempre la tanto agognata carta di credito. I due, però, devono ancora fare i conti con la reazione inaspettata e violenta della donna dei piccioni... Ma qui lasceremo che sia il video a parlare! Aspettatevi solo molto più sangue di quanto crediate di poterne vedere in un film del genere. A proposito di Home Alone, intanto: secondo una teoria la reunion dei McCallister durante Mamma, ho Perso l'Aereo sarebbe stata opera del diavolo in persona. Altro che Natale!