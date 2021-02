Mamma, ho Riperso l'Aereo, Joe Pesci: 'Troppa gente coccolava Culkin, io no'

Nel corso degli anni '90 Macaulay Culkin è stato una vera gallina dalle uova d'oro per Hollywood: l'allora baby star di Mamma, ho Perso l'Aereo e relativo sequel era conteso dall'intera industria cinematografiche, situazione da cui non sempre derivano cose buone. Joe Pesci, da attore navigato, ne era ben consapevole.

Mentre sul set di Mamma, ho Riperso l'Aereo tutti si sforzavano di essere gentili ai limiti del posticcio con il piccolo Macaulay, dunque, la star di Quei Bravi Ragazzi decise di comportarsi invece in maniera burbera, elargendo al suo giovanissimo collega pochissimi e rari sorrisi proprio allo scopo di non farlo vivere in una sorta di campana di vetro.

Il motivo del suo atteggiamento burbero fu chiesto a Pesci dallo stesso Culkin: "Viene coccolato da un sacco di persone, ma non da me, e penso che questo gli faccia piacere" spiegò l'attore qualche tempo dopo, confermando che in fin dei conti allo stesso Macaulay non dispiacesse la presenza di qualcuno disposto trattarlo come un collega e non come un bambino da far felice a tutti i costi.

Pensate che Pesci abbia fatto bene a mantenere questa linea? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, invece, per quale motivo Joe Pesci evitava Macaulay Culkin sul set di Mamma, ho Riperso l'Aereo.