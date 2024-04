Mamma, ho Preso il Morbillo ebbe un'unica, clamorosa recensione positiva!

Quella di Mamma, ho Perso l'Aereo non è certo una saga che punta alle lodi della critica: al netto di un successo innegabile in termini di incassi e gradimento del pubblico, la serie di film che consacrò Macaulay Culkin ottenne sempre recensioni poco entusiaste da alcuni importanti critici. Questo fino a Mamma, ho Preso il Morbillo...

Il terzo film della saga, in realtà, non fu certo quello che definiremmo un successo devastante: accolto tiepidamente da buona parte dei fan (al netto di quelli che recentemente hanno difeso Mamma, ho Preso il Morbillo sui social), il film che segnò l'esordio di Scarlett Johansson non ottenne recensioni particolarmente positive... Al netto di quella, clamorosa, di Roger Ebert!

Il celebre critico, che aveva stroncato senza mezzi termini i due capitoli precedenti, definì infatti quello con Alex D. Lintz il film di gran lunga più divertente del terzetto: per Ebert Mamma, ho Preso il Morbillo si rivelò addirittura un film decisamente migliore dell'iconico primo capitolo, che il critico aveva tutt'altro che gradito!

Una recensione che fece scalpore, finendo inevitabilmente stampata sulle versioni DVD e VHS del film: si dice che il collega di Ebert Gene Siskel fu lì per cadere dalla sedia quando lesse il suo inaspettato parere! Una piccola, grande soddisfazione per una saga che, d'altronde, non ha mai preteso di puntare a Oscar e dintorni.

