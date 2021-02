Mamma, ho Preso il Morbillo: che fine ha fatto il piccolo protagonista del film?

Negli anni '90 il successo di Mamma, ho Perso l'Aereo portò ad una sfilza di sequel e riproposizioni in varie salse, di cui praticamente nessuna riuscì a godere del successo del capostipite e della superstar Macaulay Culkin, unico tra i piccoli protagonisti del franchise a restare almeno per un po' sulla cresta dell'onda.

Prendiamo Mamma, ho Preso il Morbillo ad esempio: chi ha più sentito parlare di Alex D. Linz, protagonista del film conosciuto in patria come Home Alone 3? Il nostro ha in effetti tentato di proseguire sulla via della recitazione, senza però portare a casa risultati particolarmente interessanti.

Classe 1989, dopo una serie di ingaggi da baby-star a cavallo tra gli anni '90 e i primi 2000 (Mamma mi Sono Persa il Fratellino, Bounce e Mr. Keeble alla Riscossa) il nostro Alex ha tentato di sfondare sul grande schermo solo un altro paio di volte e con scarsi risultati (l'ultima volta risale al 2007, con il semi-sconosciuto Choose Connor), per poi prender parte ad un gruppo di improvvisazione comica prima di abbandonare definitivamente il mondo dello spettacolo.

Dopo l'addio al dorato mondo di Hollywood Linz ha frequentato la facoltà di Scienza, Tecnologia e Società presso l'Università della California, passando poi alla UCLA e conseguendo un Master in Pianificazione Urbanistica e Regionale. Insomma, una carriera decisamente diversa da quella della sua co-star Scarlett Johansson! Per saperne di più, intanto, qui trovate un nostro approfondimento sul franchise di Mamma, ho Perso l'Aereo.