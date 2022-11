Mamma, ho perso l'areo eletto miglior film natalizio di sempre nel Regno Unito!

Mamma, ho perso l'aereo è la commedia natalizia perfetta, quella che non stanca mai e proprio per tale ragione è stata eletta nel Regno Unito come miglior film natalizio di tutti i tempi, battendo contendenti agguerriti come Elf e Love Actually.

Macaulay Culkin nei panni di Kevin McCallister però non è riuscito ad ottenere un premio analogo riguardante il miglior personaggio di sempre di una commedia natalizia, riconoscimento che è andato invece a Will Farrell per il suo esilarante Buddy l'elfo. Sul terzo gradino del podio troviamo invece John McClane di Bruce Willis, l'eroe di un classico natalizio d'azione come Die Hard.

Per quanto riguarda gli attori che interpretano Babbo Natale, il defunto Richard Attenborough nel remake del 1994 di Miracolo nella 34esima strada è stato scelto come il preferito dai votanti dalla Gran Bretagna. Kurt Russell è arrivato secondo dopo aver interpretato il canuto uomo dagli abiti rossi nel film Netflix Qualcuno salvi il Natale del 2018, mentre Tom Hanks è arrivato terzo dopo aver doppiato Babbo Natale nel film d'animazione The Polar Express.

Certo, la lista dei migliori film di Natale è davvero lunga e ciascuno di noi ne porta nel cuore qualcuno per una ragione o per un'altra. E il vostro preferito quale è? Se vi va, ditecelo nei commenti, spiegandoci anche le motivazioni della vostra scelta.