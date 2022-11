Mamma ho perso l'areo 2, Joe Pesci: 'Ho subito gravi ustioni durante le riprese'

Mamma ho perso l'aereo è stato eletto miglior film natalizio di sempre in Gran Bretagna ma a quanto pare, le riprese di questa pellicola e del suo sequel non sono state del tutto indolore per Joe Pesci che ha riportato seri danni fisici per via delle geniali trovate di Kevin McCallister aka Macaulay Culkin.

In una recente intervista rilasciata alla rivista People ha detto: "Oltre ai prevedibili urti, lividi e dolori generali che si associano a quel particolare tipo di scene divertenti ma fisiche, ho subito gravi ustioni alla sommità della testa durante la scena in cui il cappello di Harry viene dato alle fiamme. Ho avuto comunque la fortuna di avere stuntman professionisti che si sono occupati delle acrobazie più difficili".

E sulla possibilità di un nuovo capitolo di Mamma ho perso l'aereo, Joe Pesci ha aggiunto: "Anche se non si può mai dire mai, credo che sarebbe difficile replicare non solo il successo, ma anche l'innocenza generale degli originali. È un'epoca diversa, gli atteggiamenti e le priorità sono cambiati in 30 anni".

Insomma, secondo l'attore che ha vestito i panni di uno dei due ladri pronti ad assaltare casa McCallister, la ricetta perfetta di Mamma ho perso l'aereo non sarebbe più riproducibile. Voi cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti.