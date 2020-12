Mamma, ho perso l'aereo: per il web questo Natale siamo tutti un po' Kevin

Questo 2020 è stato una (brutta) sorpresa per tutti noi, e certo non ci aspettavamo che si arrivasse a Natale in queste condizioni... Ma se non altro, possiamo imparare qualcosa da uno dei classici natalizi per antonomasia Mamma Ho Perso L'Aereo.

Tra isolamenti e quarantene, regioni colorate, tier di ogni tipo e lockdown veri e propri, il Natale 2020 ha sicuramente tutto un altro aspetto rispetto alle solite festività, e di certo non si è potuto contare sulla compagnia di amici e famigliari, sulle mega-tavolate e le giocate fino a notte tarda.

Ma se ci pensate, c'è qualcuno a cui già negli anni '90 capitava di passare il Natale da solo, lontano dalla propria famiglia (e per ben due volte!)...

Proprio per questo, molti utenti del web si sono riversati su Twitter per far notare il curioso parallelo.

"Tutti quanti mentre cerchiamo di creare una qualche atmosfera per domani... #homealone #lockdown #tier4 #london #christmas" ha scritto qualcuno, riferendosi alla celebre scena dei cartonati in Mamma Ho Perso L'Aereo.

"Se Kevin può riuscire a stare a casa da solo per le vacanze, possiamo farlo anche noi #HomeAlone2020" scrive qualcun altro, a cui fa eco un altro utente che similmente elogia Kevin ed esclama "Se Kevin a 9 anni è riuscito a godersi il Natale a casa da solo, allora certamente possiamo anche noi" aggiungendo "Non ci stanno nemmeno derubando".

E a proposito dei ladri interpretati da Daniel Stern e Joe Pesci, qualcuno si è rivisto, più che in Kevin, proprio in Marv e Harry "Superare questo 2020 è stato come cercare di entrare in casa di Kevin la Vigilia di Natale".

Beh, come dargli torto?