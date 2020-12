Mamma ho perso l'aereo: le trappole di Kevin McCallister sono legali?

Anche se molte delle trappole creative di Kevin McCallister in Mamma ho perso l'aereo possono sembrare assai pericolose e potenzialmente letali, stando ad un noto avvocato queste non sarebbero al di fuori dei confini della legge.

Su Twitter, l'avvocato difensore Mike Buresh ha approfondito gli aspetti legali del film con una serie di tweet per determinare se ciò che Kevin stava facendo fosse effettivamente legale. Dato che Mamma ho perso l'aereo è ambientato a Chicago, Buresh ha fatto riferimento alla legge dell'Illinois per le sue ricerche, dichiarando infine che il giovane ragazzino di 8 anni, nel tentativo di difendere la sua abitazione, non sta infrangendo alcuna legge.

"Le disposizioni dell'Illinois consentono l'uso della forza per la difesa della propria abitazione", spiega Buresh. "Gli atti iniziali di Kevin, ovvero la maniglia riscaldata sulla porta d'ingresso e la trappola sulla porta del retro, avrebbero potuto causare la morte o gravi danni fisici. Tuttavia, questi atti erano consentiti ai sensi della legge perché ritenuti ragionevolmente necessari per impedire la commissione di un crimine nell'abitazione, vale a dire: furto con scasso residenziale".

L'avvocato aggiunge: "Dopo quegli incontri iniziali, Harry e Marv hanno espresso l'intenzione esplicita di infliggere violenza personale a Kevin, giustificando quindi i suoi atti successivi. A questo punto, le azioni di Kevin erano consentite anche ai sensi della legge e le le sue azioni erano necessarie per prevenire la morte o gravi lesioni personali".

Intanto, molti si chiedono come abbia fatto la mamma di Kevin a scordarsi del bambino. Lei probabilmente potrebbe essere perseguita legalmente per abbandono di minori.