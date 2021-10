Mamma ho perso l'aereo: nel trailer del reboot c'è il fratello di Kevin, lo avete visto?

Il trailer del reboot di Mamma ho perso l'aereo ha debuttato nelle scorse ore, e a molti fan dei film originali non è sfuggita la presenza di Davin Ratray, interprete del prepotente e burbero fratello maggiore di Kevin, Buzz McCallister.

L'attore, come potete vedere vedere nello specifico grazie al post in calce all'articolo, oggi interpreta presumibilmente una versione adulta di Buzz, che da bullo si è trasformato in un poliziotto di quartiere: da quanto mostrato dal trailer del nuovo film 20th Century Studios in uscita in esclusiva sul servizio di streaming on demand Disney+, sembra dunque che il nuovo Mamma ho perso l'aereo sarà non solo un reboot ma anche una sorta di sequel, riportando sotto una nuova luce uno dei personaggi più memorabili della saga originale.

Il filmato mostra il nuovo protagonista Max Mercer (Archie Yates, piccolo co-protagonista di Jojo Rabbit) che viene accidentalmente lasciato a casa dai suoi genitori quando questi partono per le vacanze di Natale, e come il famoso Kevin di Macaulay Culkin anche Max si ritroverà ad affrontare per dei ladri d'appartamento, Jeff (Rob Delaney) e Pam (Ellie Kemper). Il breve cameo di Buzz McCallister (Devin Ratray) è stato accolto con sorpresa dai fan, ma voi cosa ne pensate? Ve ne eravate accorti? Ditecelo nella sezione dei commenti che come al solito trovate in basso.

Per altri approfondimenti ecco alcune foto del nuovo Mamma ho perso l'aereo. Il film uscirà in esclusiva su Disney+ a partire dal prossimo 12 novembre.