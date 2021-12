Mamma ho perso l'aereo: il set LEGO Ideas torna sul mercato

Accolto dagli appassionati con un clamoroso soldout, il gigantesco set LEGO Ideas ispirato a Mamma ho perso l'aereo, dal prezzo di 249,99 euro, è appena tornato disponibile all'acquisto, giusto in tempo per le vacanze di Natale.

Quello ispirato a Mamma ho perso l’aereo è il set LEGO Ideas più grande di sempre, vantando la bellezza di ben 3995 pezzi, mentre vi segnaliamo che il set LEGO più grande in assoluto ne conta addirittura 11.695. Al di là delle dimensioni, è notevole la quantità di easter egg e riferimenti all’iconico film natalizio del 1990, oltre ad una certosina cura per i dettagli. Il set è infatti composto da una parte esteriore in quattro lati, che, una volta aperta, ci permette di dare uno sguardo ai dettagliatissimi interni, che possono essere a loro volta scomposti nel tetto e nel pavimento. Per avere una idea più completa del prodotto, ecco come recita la descrizione:

“Ogni stanza è piena di dettagli che rimandano al film originale, come ad esempio la lozione dopo-barba dalla “scena dell’urlo” nel bagno, la tarantola di Buzzo, il furgoncino dei ladri, i barattoli di vernice usati per mandarli al tappeto e la casa sull’albero con tanto di zipline. Il set inoltre include il camino, il trenino giocattolo, l’albero di Natale, l’orologio del nonno, il tavolo da pranzo e il giradischi”. In aggiunta a tutto ciò, sono presenti anche le miniature di alcuni personaggi: il protagonista Kevin McCallister, la madre Kate, i ladri Marv e Harry e il “vecchio” Marley.

Rimanendo in tema, v’invitiamo a leggere la nostra recensione del reboot di Mamma ho perso l’aereo, uscito il mese scorso su Disney+.