Mamma, ho perso l'aereo: a che punto sono le riprese del reboot Disney Plus?

Disney+ ospiterà anche il reboot di Mamma, ho perso l'aereo anche se negli ultimi mesi gli aggiornamenti sul film sono scarseggiati, considerando i problemi creati dalla pandemia. Ad aggiornare i fan sullo stato della lavorazione ci ha pensato una delle star del reboot del film che divenne un cult natalizio degli anni '90 e non solo.

In una recente apparizione in Watch What Happens Live di Bravo, Keenan Thompson ha parlato del processo di realizzazione del film, asserendo che il film è 'molto vicino' alla conclusione.

"Sono state riprese lunghe. Sono iniziate in Canada, sono state chiuse e poi sono tornate a causa della pandemia, è stato condizionato nel tentativo di portarlo a termine. Penso che si stiano avvicinando molto alla fine. Di recente ho fatto l'ADR, solitamente è uno degli ultimi passaggi. Quindi sta arrivando" ha dichiarato Thompson.



Il reboot di Mamma, ho perso l'aereo è diretto da Dan Mazer, su sceneggiatura di Mikey Day e Streeter Seidell. Oltre a Thompson il film sarà interpretato da Archie Yates, Rob Delaney, Ellie Kemper, Ally Maky, Chris Parnell, Aisling Bea, Pete Holmes e Timothy Simons.

Interpellato tempo fa, Chris Columbus non ha accolto positivamente il reboot di Mamma, ho perso l'aereo:"No, nessuno mi ha contattato al riguardo, ed è una perdita di tempo, secondo me. Qual è il punto? Sono fermamente convinto che si rifanno film che hanno avuto la longevità di Mamma, ho perso l'aereo. [...] Fate le vostre cose. Anche se fallite miseramente ma almeno avrete fallito con qualcosa di originale".



Pochi giorni fa Macaulay Culkin è diventato papà per la prima volta. La compagna Brenda Song ha partorito la piccola Dakota, a cui è stato dato il nome della sorella dell'attore, tragicamente scomparsa nel 2008.